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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 14:13 BJT

韩国股市: 几近收平,逢低买盘抵销日圆贬势冲击

路透首尔1月21日 - 韩国股市周一收盘几近持平,日圆走贬不利出口股前景,导致指数盘初下跌后,国内机构法人逢低承接,带动大盘扳回跌幅.

权重科技股三星电子 挫跌1.8%,三星上周已下跌3.5%.

综合股价指数 收跌0.05%,报1,986.86点.(完)

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