版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:22 BJT

韩国股市: 盘初上扬,追随美股涨势

路透首尔1月23日 - 韩股周三盘初扬升,追随美股涨势;日本央行昨日推出积极货币宽松举措,但没有满足市场对其立即采取举措的厚望,之后日圆兑美元上涨.

三星电子 升1%,上日该股涨1.8%.

0002GMT,韩国综合股价指数 涨0.4%报2,004.23点.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐