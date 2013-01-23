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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 14:18 BJT

韩国股市: 受获利了结操作打压下滑,上日曾触及一周高位

路透首尔1月23日 - 韩国股市周三下跌,抹去盘中涨幅而稳步下滑,因本地机构了结获利.此前日圆走坚曾推动此间市场上日升至一周高位.

综合股价指数 跌0.8%,报1,980.41点.(完)

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