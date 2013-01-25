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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 14:18 BJT

韩国股市: 在外资抛售下收跌,三星电子及汽车股挫跌

路透首尔1月25日 - 韩国股市周五下跌,汽车业获利疲弱,导致外资抛售量为逾一年来最大,汇率波动则带动获利了结.

市场权重股三星电子 下跌2.5%至八周低位;现代汽车 和起亚汽车 分别挫跌3.4%和4.9%.

韩国综合股价指数 跌0.9%至1,946.69点.(完)
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