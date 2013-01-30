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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 14:12 BJT

韩国股市: 收高,受机构投资者和养老基金买盘提振

路透首尔1月30日 - 韩国股市周三收高,因为机构投资者和养老基金加大买盘力度,抵消了外资卖盘对大盘的打压.

权重股中,三星电子 收高2.2%,现代汽车收跌1.5%.

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.43%至1,964.44点.(完)
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