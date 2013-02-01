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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 08:20 BJT

韩国股市: 盘初在窄幅区间交投,汽车类股持续反弹

路透首尔2月1日 - 韩国股市周五在窄幅区间交投,投资者在美国就业报告出炉前退场观望.

汽车类股持续自近期的跌势中反弹,现代汽车 上涨0.5%,起亚汽车 升0.6%.

0007GMT,综合股价指数 持平在1,961.99点,开盘时微升0.14%.(完)
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