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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:21 BJT

韩国股市: 开盘下跌,韩元走强打压出口股

路透首尔2月5日 - 韩国股市周二盘初下滑,跌势持续第四日,此前欧元区相关疑虑打压美国和欧洲股市下跌.韩元走强打压出口类股.

三星电子 跌1%.

0005GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.9%,报1,936.44点.(完)
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