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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 14:20 BJT

韩国股市: 收跌创两个月低位,受欧元区疑虑打击

路透首尔2月5日 - 韩国股市周二连续第四个交易日下滑,因银行业财报公布在即,且欧元区政府不确定性再度升高,打击投资人买兴.

综合股价指数 收跌0.77%,至1,938.18点,创两个月低位.

SK Hynix 挫跌2.5%.(完)
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