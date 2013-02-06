韩国股市: 盘初持稳,此前四日下跌

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透首尔2月6日 - 韩国股市周三盘初上涨,因欧洲数据证实该地区出现复苏迹象,提振风险资产人气.韩股此前四日下跌.
不过市场人士认为没有强劲上涨的空间,因韩元强势打压出口类股获利前景,并使外资兴趣减退.
0005GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.1%,报1,941.07点.(完)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。