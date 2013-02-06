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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 08:26 BJT

韩国股市: 盘初持稳,此前四日下跌

路透首尔2月6日 - 韩国股市周三盘初上涨,因欧洲数据证实该地区出现复苏迹象,提振风险资产人气.韩股此前四日下跌.

不过市场人士认为没有强劲上涨的空间,因韩元强势打压出口类股获利前景,并使外资兴趣减退.

0005GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.1%,报1,941.07点.(完)

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