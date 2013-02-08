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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 08:20 BJT

韩国股市: 连跌六日后小幅回升,假日前市场变动不大

路透首尔2月8日 - 韩国股市周五微升,连跌六日后小幅回升,随后韩国将迎来假日.

0005GMT,综合股价指数(KOSPI) 升0.1%至1,933.27点.

STX Pan Ocean 升8%,因此前韩国每日经济新闻报导称,企业债权人韩国产业银行 向其商业伙伴保证将继续支持企业.

韩国市场周一将因农历新年休假,并于周二开市.(完)
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