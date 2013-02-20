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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:16 BJT

韩国股市: 受德国数据提振盘初攀升,汽车及科技股领涨

路透首尔2月20日 - 韩国股市周三开高,汽车及科技类股上扬,此前数据显示德国经济景气判断指数上升,推升欧洲及美国股市.

0004GMT,韩国综合股价指数 上涨0.6%,至1,997.73点.

现代汽车 上扬2.1%,芯片制造商SK Hynix 走高1.9%.(完)

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