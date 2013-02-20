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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 09:12 BJT

韩国股市: 指标股指盘中升破2,000点关口至一个月高位

路透首尔2月20日 - 韩国股市指标股指周三盘中升破2,000点关口,触及一个月高位,受助于德国经济景气判断指数上升.

0047GMT,韩国综合股价指数 上涨0.7%至2,000.36点,为1月23日以来盘中高位.(完)

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