更正-韩国股市:开盘下跌,美联储会议记录引发谨慎情绪

(英文原文有误,Hyundai Elevator股价应为"87,900"韩元,而非"879,000"韩元)

路透首尔2月21日 - 韩国股市周四盘初下滑,跟随美股跌势,因美国联邦储备理事会(美联储, FED)最新会议记录引发对其债券购买计划持续性的担忧.

Hyundai Elevator 大跌5.3%,至87,900韩元,此前其宣布计划以每股69,300韩元的价格,发行价值约1,110亿韩元(1.03亿美元)的新股.