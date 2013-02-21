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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 14:17 BJT

韩国股市: 终止六日连涨收低,美联储政策担忧引发获利了结

路透首尔2月21日 - 韩国股市周四结束六日连涨收低,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录引发刺激政策可否持续的担忧,促使机构投资者锁定利润.

钢铁股跌幅居前,追随大宗商品价格的跌势.此外,一家对冲基金结清大量部位的传言也打击人气.浦项钢铁 下挫1.8%,现代制铁 跌1.7%.

韩国综合股价指数 收跌0.47%,报2,015.22点.(完)
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