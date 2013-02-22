韩国股市: 盘初下跌,欧美疲弱数据打压风险偏好

《中国重要政经日程》--4月5日-9月
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路透首尔2月22日 - 韩国股市周五盘初下跌,此前欧美出炉不佳数据说明经济成长疲弱,这打压投资者的风险偏好.
市场权重股三星电子 盘初下跌1%,回吐近期涨幅.该股在2月1日到周四期间累计上涨7%.
0002GMT,综合股价指数(KOSPI) 跌0.4%,报2,007.26点.(完)
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路透上海4月5日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年4月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/7 -- 官方外汇储备 3月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度