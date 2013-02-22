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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 08:12 BJT

韩国股市: 盘初下跌,欧美疲弱数据打压风险偏好

路透首尔2月22日 - 韩国股市周五盘初下跌,此前欧美出炉不佳数据说明经济成长疲弱,这打压投资者的风险偏好.

市场权重股三星电子 盘初下跌1%,回吐近期涨幅.该股在2月1日到周四期间累计上涨7%.

0002GMT,综合股价指数(KOSPI) 跌0.4%,报2,007.26点.(完)

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