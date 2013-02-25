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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 08:31 BJT

韩国股市: 上扬,新总统宣誓就职

路透首尔2月25日 - 韩国股市周一开盘上扬,新总统朴槿惠今日宣誓就职,她对抑制韩元涨势态度强硬.

三星电子 上涨1%,此前其在巴塞罗那世界移动通信大会上推出了手机和平板电脑的跨界产品Galaxy Note 8.

0001GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%,报2,021.14点.(完)
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