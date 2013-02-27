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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 08:22 BJT

韩国股市: 盘初上涨,因美联储主席贝南克谈话缓解投资者疑虑

路透首尔2月27日 - 韩国股市周三上涨,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克为联储的购债措施进行辩护,消除了投资者的疑虑并提振美国股市上涨.

0004GMT,韩国综合股价指数 上涨0.6%,报2,012.54点.

三星电子 劲升1.4%.(完)
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