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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 08:25 BJT

韩国股市：开平盘，美国强劲数据料提供支撑

路透首尔3月4日 - 韩国股市周一开平盘，上周五逢公共假日休市。美国上周后期公布包括制造业和消费者信心在内的强劲经济数据料对韩国市场构成支撑。

0004GMT，韩国综合股价指数 微涨0.04%，报2,027.32点。(完)

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