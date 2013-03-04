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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 14:20 BJT

韩国股市：收跌0.7%，中国收紧地产调控消息打压钢铁股

路透首尔3月4日 - 韩国股市周一下跌，钢铁制造商等出口股拖累大盘，因之前中国表示将收紧房地产调控力度。

韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.7%，收报2,013.15点，本地机构针对2月凌厉涨势锁定获利。

浦项钢铁(POSCO) 下挫3%，该公司是全球以产量计的第五大钢铁商。(完)
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