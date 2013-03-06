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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 14:18 BJT

韩国股市：终场收高，但汽车股下跌令大盘承压

路透首尔3月6日 - 韩国股市周三上涨，因昨日美国道指创下纪录收盘高位，激励市场人气。但韩股涨幅有限，因汽车股在经历最近一波上扬后暂事喘息。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收高0.2%，报2,020.74点。

现代汽车 跌1.6%，起亚汽车 跌2.2%。(完)

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