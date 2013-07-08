韩国股市：扩大盘初跌幅，因韩亚航空及三星电子大跌

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
Cho Byung-hyun并称，投资者在企业公布财报之前更加谨慎，尤其是因为三星电子的初估数据疲弱。
外资净卖出262亿韩元韩国股票，连续第四个交易日卖超。
韩国第二大航空公司--韩亚航空 重挫6%，之前该公司的一架客机在旧金山坠毁，有两名乘客罹难。
三星电子 大跌3.8%，之前一度触及10个月的日低，继续受到疲弱的第二季获利初估数据影响。
不过造船企业上涨给大盘提供支撑。大宇造船 上涨4.3%，现代重工 劲升3.9%。(完)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选