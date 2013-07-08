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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 10:35 BJT

韩国股市：扩大盘初跌幅，因韩亚航空及三星电子大跌

Cho Byung-hyun并称，投资者在企业公布财报之前更加谨慎，尤其是因为三星电子的初估数据疲弱。

外资净卖出262亿韩元韩国股票，连续第四个交易日卖超。

韩国第二大航空公司--韩亚航空 重挫6%，之前该公司的一架客机在旧金山坠毁，有两名乘客罹难。

三星电子 大跌3.8%，之前一度触及10个月的日低，继续受到疲弱的第二季获利初估数据影响。

不过造船企业上涨给大盘提供支撑。大宇造船 上涨4.3%，现代重工 劲升3.9%。(完)
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