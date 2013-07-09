韩国股市：小幅上涨，三星电子与韩亚航空上日大跌后反弹

“在财报季之前，投资者操作更加谨慎。而且，市场仍在揣测强劲的美国就业数据是好事还是坏事，”未来资产证券的市场分析师Chung Seung-jae表示。

“投资者仍不确定，美国经济改善迹象对市场的利好影响，会否盖过美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前缩减刺激计划的影响，”Chung并称。

外资卖超294亿韩元(2,551万美元)韩国股票，为连续第五个交易日卖超。

三星电子上涨1%，分析师称，周一收于10个月收盘低位后引发低接买盘。

三星上周五公布的第二季获利初估不及市场预测，引发股价大跌。

韩亚航空 上涨1.6%，上周六其旗下一架客机在旧金山国际机场失事。

“股价走势将会波动很大，投资者关注最新的媒体报道和事故调查进展，”Tong Yang证券的分析师Kang Seong-jin表示。

原油精炼类股走低，因隔夜油价下跌。

SK Innovation 下跌1.4%，S-Oil 跌1.7%。(完)