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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 09:45 BJT

韩国股市：盘中下滑，投资者情绪谨慎

“未来几天和几周将有一系列关键业绩出炉，这也令谨慎情绪升温。业绩前景暗淡，”Park Jung-seop表示，但他补充说鉴于当前估值较低，市场下行走势将有限。

0100GMT，韩国综合股价指数 下滑0.16%至1,872.22点，自5月底来下挫6.4%。

科技权重股拖累大盘。三星电子 下滑0.9%，LG显示器 跌1.3%。

但太阳能类股大涨，因中国计划在2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。

造船类股继续上扬，受最近达成的新订单提振。(完)

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