版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 10:46 BJT

韩国股市：逆转跌势微升，但投资者态度谨慎令涨幅受限

路透首尔7月17日 - 韩股周三早盘尾段扳回稍早跌幅微升，但涨幅受限，因国内主要企业财报公布在即，且美联储主席贝南克将在国会做证词陈述，投资者态度谨慎。

0217GMT，韩国综合股价指数 涨0.35%报1,872.82点。

“今天市场笼罩谨慎情绪，但也不太可能大幅下跌。市场目前缺乏动能，”大宇证券市场分析师Chang Hee-jong表示。

外资买超67亿韩元韩股，连续第五天买超。

三星电子 涨0.6%，现代汽车 升1.6%。但KB金融集团 则跌3%，因之前一家券商公布负面财报后，市场对其第二季财报的担忧加剧。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐