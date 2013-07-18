韩国股市：盘中脱离上日所及一个月收盘高位，三星电子下跌

市场还在仔细权衡美国联邦储备理事会(美联储/FED)贝南克的言论，贝南克称美联储对缩减买债规模采取灵活的态度。

“市场上有观点认为(美联储)今年就会缩减购债，”Kim补充道。

三星电子 跌0.9%，此前英特尔(Intel) 下调全年营收预估，并称将削减资本支出，因应个人电脑(PC)销量下滑和中国经济放缓 。这给三星电子带来拖累。当地媒体报导称，三星电子计划大幅提高期中股息，但投资者对该报导不屑一顾。