韩国股市：扭转连续两日跌势上涨，中国贷款利率松绑政策提振人气

20国集团(G20)周六承诺，经济成长优先于撙节；寻求振兴“仍然过于疲弱”的全球经济，并谨慎调整刺激政策以免经济复苏因金融市场动荡而脱离轨道。

继两日连续卖超之后，外资买超603亿韩元(5,376万美元)股票。

科技权重股引领早盘涨势。三星电子和LG显示器 分别上涨1%和1.9%。CJ集团股价下跌，因当地媒体称该公司受到税务机构的调查。此前该公司董事长因逃税和盗用公款指控被法院下令拘捕。

CJ集团的发言人对路透确认了该消息。

造船企业上涨，现代重工 大涨4.8%，大宇造船 攀升3.3%，三星重工业 跳涨2.3%。

汽车类股表现落后，因日本首相安倍晋三的执政联盟在周日的参议院选举中获得绝对性胜利之后，日圆周一在亚洲早盘微跌。日圆贬值对韩国出口企业不利。