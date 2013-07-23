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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 10:45 BJT

韩国股市：盘中涨逾1%，外资继续买进且三星等大型股劲升

路透首尔7月23日 - 韩国股市周二连续第二日上涨，外资继续买进且三星电子 和浦项钢铁 等大型股劲升。

0150 GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨1%至1,899.90点。

“美股隔夜涨势也激励此间市场的乐观人气。外资料将持续买进，”SK证券的市场分析师Ko Seung-hee表示。

大型股领涨。KOSPI中的最大成分股三星电子劲升2%，第三大成分股浦项钢铁上涨3%。

有报导称新日铁住金 和丰田汽车 同意提高钢材价格，增强了该产业复苏的希望。该消息提振浦项钢铁股价。

LG电子 上升3.6%，该公司周三将公布财报。(完)
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