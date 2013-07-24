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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 11:03 BJT

韩国股市：接近持平，中国制造业数据疲弱抑制买兴

路透首尔7月24日 - 韩股周三盘中几乎持平，在上日触及近六周收盘高位后稍事歇息，中国制造业数据疲弱抑制投资者买兴。

0222GMT，韩国综合股价指数 涨0.07%报1,905.50点。截至周二收盘，该指数自6月末以来已经涨6.8%。

“最近股市上涨了很多，目前投资者稍事休整。眼下市场没有足够多的正面激励因素提振其进一步上涨，”未来资产证券市场分析师Lee Jae-hoon表示。

“韩国等新兴市场需要看到中国经济反弹。否则投资者仍将对介入股市犹豫不决，”Lee补充道。

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