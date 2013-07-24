韩国股市：接近持平，中国制造业数据疲弱抑制买兴

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔7月24日 - 韩股周三盘中几乎持平，在上日触及近六周收盘高位后稍事歇息，中国制造业数据疲弱抑制投资者买兴。
0222GMT，韩国综合股价指数 涨0.07%报1,905.50点。截至周二收盘，该指数自6月末以来已经涨6.8%。
“最近股市上涨了很多，目前投资者稍事休整。眼下市场没有足够多的正面激励因素提振其进一步上涨，”未来资产证券市场分析师Lee Jae-hoon表示。
“韩国等新兴市场需要看到中国经济反弹。否则投资者仍将对介入股市犹豫不决，”Lee补充道。
LG显示器 跳涨2.4%。LG显示器是苹果的主要供应商，苹果之前公布业绩超过华尔街预期。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。