韩国股市：先涨后跌，市场谨慎静候重要公司财报

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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* 市场关注现代汽车和浦项钢铁财报
* STX集团股票因救援预期而上涨
* SK Hynix公布季度获利创记录后股价走坚
路透首尔7月25日 - 韩国股市周四下跌，从前日创下的六周收盘高点回撤，今天稍晚将公布现代汽车和浦项钢铁财报出炉，在此之前市场气氛谨慎。
0143GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.17%至1,908.90点。在60日移动平均线切入点1,910.70点附近，获利了结卖兴浓厚。
“市场近几周已经涨得相当多，目前正在稍作休整，”SK证券的分析师Kim Young-june表示。
外资小幅买超468亿韩元，但国内机构卖超672亿韩元，结束了连续四日的买超势头。
SK Hynix 上涨0.9%，稍早公布公布季度获利创纪录，因记忆体供应紧张推动晶片价格继续上涨。
但现代汽车 在公布第二季财报前下跌0.7%。根据路透对分析师的调查，该公司第二季净利料较去年同期下滑6%至2.39万亿(兆)韩元。
STX Pan Ocean 上涨15%至涨停，公司主要债权银行韩国产业银行(KDB)董事长周三表示，KDB考虑为STX Pan Ocean提供金援。STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd 亦大涨15%。
但LG国际 大跌约10%。该公司周三公布第二季营收较去年同期大减66.5%，低于预期。(完)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。