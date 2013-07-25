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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 10:44 BJT

韩国股市：先涨后跌，市场谨慎静候重要公司财报

* 市场关注现代汽车和浦项钢铁财报

* STX集团股票因救援预期而上涨

* SK Hynix公布季度获利创记录后股价走坚

路透首尔7月25日 - 韩国股市周四下跌，从前日创下的六周收盘高点回撤，今天稍晚将公布现代汽车和浦项钢铁财报出炉，在此之前市场气氛谨慎。

0143GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.17%至1,908.90点。在60日移动平均线切入点1,910.70点附近，获利了结卖兴浓厚。

“市场近几周已经涨得相当多，目前正在稍作休整，”SK证券的分析师Kim Young-june表示。

外资小幅买超468亿韩元，但国内机构卖超672亿韩元，结束了连续四日的买超势头。

SK Hynix 上涨0.9%，稍早公布公布季度获利创纪录，因记忆体供应紧张推动晶片价格继续上涨。

但现代汽车 在公布第二季财报前下跌0.7%。根据路透对分析师的调查，该公司第二季净利料较去年同期下滑6%至2.39万亿(兆)韩元。

STX Pan Ocean 上涨15%至涨停，公司主要债权银行韩国产业银行(KDB)董事长周三表示，KDB考虑为STX Pan Ocean提供金援。STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd 亦大涨15%。

但LG国际 大跌约10%。该公司周三公布第二季营收较去年同期大减66.5%，低于预期。(完)
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