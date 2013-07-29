版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 10:10 BJT

韩国股市：窄幅波动，等待美联储会议和美国GDP数据

路透首尔7月29日 - 韩国股市周一几无变动，上日触及六周盘中高点。在美国公布经济数据和美国联邦储备理事会(美联储/FED)开会之前，投资者保持谨慎。

“在最近大幅反弹之后，市场稍事喘息。在美国公布GDP数据和美联储开会之前，投资者趋于谨慎，” Mirae Asset Securities的市场分析师Chung Seung-jae表示。

Chung表示，市场也在1,900点面临阻力，60日移动均线在1,910附近。

0116GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.01%，报1,910.71点。

外资买盘温和，买超230亿韩元。这是连续第六日外资买超，但国内机构卖超513亿韩元股票。

汽车类股上涨，受日圆近期升值提振。

现代汽车 涨2.4%，起亚汽车 涨1.1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐