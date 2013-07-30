韩国股市：汽车股走强支撑大盘小幅上扬，但FED会议前投资者态度谨慎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔7月30日 - 韩股周二小幅上扬，汽车类股走强予以提振，但涨幅有些受限，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果出炉前投资者仍持谨慎态度。美联储此次会议或明显透露美国刺激举措的后续动向。
0120GMT，韩国综合股价指数 涨0.48%报1,909.09点。
大信证券市场分析师Park Jung-seop表示，整体市场人气最近转为正面，因主要企业业绩优于预期，但美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议等重大金融事件及美国数据公布前，投资者仍不愿有大动作。
外资卖超49亿韩元韩股，或结束连续六日的买超局面。
周二公布数据显示，韩国6月工业生产反弹，增加最近韩国经济复苏的迹象。该数据亦支撑股市。
汽车类股上扬，因日圆兑美元持于周一所及的一个月高位附近。现代汽车 涨2.6%。起亚汽车 涨1.6%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。