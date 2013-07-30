韩国股市：汽车股走强支撑大盘小幅上扬，但FED会议前投资者态度谨慎

路透首尔7月30日 - 韩股周二小幅上扬，汽车类股走强予以提振，但涨幅有些受限，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果出炉前投资者仍持谨慎态度。美联储此次会议或明显透露美国刺激举措的后续动向。

0120GMT，韩国综合股价指数 涨0.48%报1,909.09点。

大信证券市场分析师Park Jung-seop表示，整体市场人气最近转为正面，因主要企业业绩优于预期，但美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议等重大金融事件及美国数据公布前，投资者仍不愿有大动作。

外资卖超49亿韩元韩股，或结束连续六日的买超局面。

周二公布数据显示，韩国6月工业生产反弹，增加最近韩国经济复苏的迹象。该数据亦支撑股市。