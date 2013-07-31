版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 11:13 BJT

韩国股市：早盘近持平，等待美联储会议结果与美GDP数据带来新指引

“在美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明公布前的谨慎情绪，让投资者离场观望，”大信证券市场分析师Park Jung-seop指出，他预期市场将守在窄幅区间内。

外资卖超292亿韩元的韩股，或将终止连续七个交易日的买超趋势。机构投资者在早盘买超韩股。

上涨股与下跌股分别有380只和331只。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐