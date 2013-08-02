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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 11:45 BJT

韩国股市：上扬，本周料连续第四周上涨

路透首尔8月2日 - 韩国股市周五盘中上涨，受益于美国制造业数据强劲，以及欧洲两家央行承诺维持宽松政策，但在今天稍后美国公布非农就业数据前，谨慎人气抑制市场涨幅。

0315GMT时，韩股综合股价指数 涨0.5%，至1,929.85点，与地区股市走势相符。该指数本周料连续第四周上涨。

在四周的升势中，韩股综合股价指数已累计涨逾5%，但对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始削减购债规模的预期打压本周五的升势。

科技巨擘三星电子 涨1.1%，汽车生产企业现代汽车 大涨2.4%，因人们乐观预计全球经济稳步复苏，尽管担心中国经济状况。

周四欧洲央行和英央行均维持利率在纪录低位不变，而周三美联储刚刚表示美国经济仍需要扶助。(完)
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