韩国股市：早盘小幅下跌，市场走势平稳

* 由于没有外部重大因素，市场走势平稳

* 美国政府推翻对部分苹果产品销售禁令，三星电子下跌

* 三星物产与三星工程建设受合并传闻打击下跌

路透首尔8月5日 - 韩国股市周一早盘小幅下跌，在上周稍晚中国和美国公布重要经济数据之后，投资者稍事喘歇以评估全球经济前景。

0206 GMT，韩国综合股价指数 下跌0.2%至1,919.23点。

美国雇主7月放缓了雇聘步伐，但失业率下降，释放出的信号好坏不一，这可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)对缩减大规模经济刺激措施更加谨慎。。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指针--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。

三星证券分析师Juhn Jong-kyu表示，“上周美国和中国公布重要经济数据之后，韩国股市应当走势平稳，”。

三星电子 下跌0.6%，此前美国奥巴马政府已经推翻美国国际贸易委员会(ITC)对部分老款iPad和iPhone的销售禁令，否定了原有裁决。在三星电子和苹果 的长期专利之争中，原有裁决对前者有利。

三星物产 跌4.1%，三星工程建设 跌2.4%，因前者在上周五盘后宣布过去五个交易日已经收购后者245,481股股份，价值207亿韩元(1,842万美元)。

其收购引发投资者揣测两家公司由可能合并。三星物产在上周五的上市文件中未说明收购股份的目的。