韩国股市：早盘小幅下跌，市场走势平稳

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 由于没有外部重大因素，市场走势平稳
* 美国政府推翻对部分苹果产品销售禁令，三星电子下跌
* 三星物产与三星工程建设受合并传闻打击下跌
路透首尔8月5日 - 韩国股市周一早盘小幅下跌，在上周稍晚中国和美国公布重要经济数据之后，投资者稍事喘歇以评估全球经济前景。
0206 GMT，韩国综合股价指数 下跌0.2%至1,919.23点。
美国雇主7月放缓了雇聘步伐，但失业率下降，释放出的信号好坏不一，这可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)对缩减大规模经济刺激措施更加谨慎。。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指针--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。
三星证券分析师Juhn Jong-kyu表示，“上周美国和中国公布重要经济数据之后，韩国股市应当走势平稳，”。
三星电子 下跌0.6%，此前美国奥巴马政府已经推翻美国国际贸易委员会(ITC)对部分老款iPad和iPhone的销售禁令，否定了原有裁决。在三星电子和苹果 的长期专利之争中，原有裁决对前者有利。
三星物产 跌4.1%，三星工程建设 跌2.4%，因前者在上周五盘后宣布过去五个交易日已经收购后者245,481股股份，价值207亿韩元(1,842万美元)。
其收购引发投资者揣测两家公司由可能合并。三星物产在上周五的上市文件中未说明收购股份的目的。
现代汽车 上涨0.4%，现代摩比斯 上涨0.8%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。