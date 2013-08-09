韩国股市：早盘小升，但涨幅可能因中国疑虑而受限

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔8月9日 - 韩国股市周五早盘尾段收复部分失地，稍早一度触及两周半低位。权重股三星电子上扬，不过大盘涨幅可能受限，因仍存在对于中国经济前景的忧虑。
0225GMT，韩国综合股价指数 小升0.1%至1,886.01点，此前触及日低1,876.07点，为7月22日以来的盘中最低水准。
“周五出炉的中国通胀数据对投资者信心几无影响，人们现在将目光转向将于今天稍晚公布的更多数据，”Woori Investment & Securities的市场分析师Kim Byung-yeon表示。
三星电子 上涨1.6%，此前标准普尔上调三星电子长期信用评级一个级距至A+；惠誉则表示美国总统奥巴马推翻苹果一些产品的进口禁令，不会影响三星的信用评级。
三星在等待美国国际贸易委员会(ITC)周五和周六对三星和苹果 专利纠纷的判决。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。