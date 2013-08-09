韩国股市：早盘小升，但涨幅可能因中国疑虑而受限

路透首尔8月9日 - 韩国股市周五早盘尾段收复部分失地，稍早一度触及两周半低位。权重股三星电子上扬，不过大盘涨幅可能受限，因仍存在对于中国经济前景的忧虑。

0225GMT，韩国综合股价指数 小升0.1%至1,886.01点，此前触及日低1,876.07点，为7月22日以来的盘中最低水准。

“周五出炉的中国通胀数据对投资者信心几无影响，人们现在将目光转向将于今天稍晚公布的更多数据，”Woori Investment & Securities的市场分析师Kim Byung-yeon表示。

三星电子 上涨1.6%，此前标准普尔上调三星电子长期信用评级一个级距至A+；惠誉则表示美国总统奥巴马推翻苹果一些产品的进口禁令，不会影响三星的信用评级。