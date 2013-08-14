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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:30 BJT

韩国股市：在狭窄区间内波动，无视欧美强劲数据

路透首尔8月14日 - 韩国股市周三早盘持平，汽车股和晶片制造股走坚，此前欧美数据均显示经济改善，但未能带动股市全面上涨。

在0250GMT，韩国综合股价指数 涨0.11%至1,915.21，波幅区间仅有9点。

“美国和欧洲数据提供了全球经济改善的证据，虽还没强劲到给市场明确指引，但将足以推动市场，”SK证券驻首尔的分析师Ko Seung-hee称。

尽管受到罢工事件困扰，现代汽车 仍上涨1.8%。Ko称市场已经基本消化了该事件影响。

LG显示器 涨1.7%，跟随苹果 隔夜涨势。

记忆体晶片制造商SK Hynix 上涨2.3%，因动态随机存取记忆体(DRAM)晶片价格周二反弹，缓解了市场忧虑。(完)
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