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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 14:35 BJT

韩国股市：收于逾两个月收盘高位，受外资买盘推动

路透首尔8月14日 - 韩国股市周三收于逾两个月高位，外资继续逢低买入大盘科技和汽车股提振大盘。

韩国综合股价指数 收涨0.6%至1,923.91点，为6月10日以来最高收盘收。韩股盘中最高曾至1,925.10点，为8月5日以来的日内高点。

科技股上扬，芯片(记忆体)生产商SK Hynix 大涨3.0%，LG显示器 上涨1.0%。三星电子 上涨0.8%。

现代汽车 收高2.6%，旗下起亚汽车 亦上涨1.3%。

外资买超3,600亿韩元(3.228亿美元)股票，为6月28日以来最高。

周四韩国金融市场将因公共假日休市，周五恢复交易。(完)
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