韩国股市：早盘小升，受外资买入科技和造船类股提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔8月20日 - 韩国股市周二疲弱开盘后回升，因外资买入科技和造船类股，提振市场，抵消了现代汽车 盘初的疲弱走势。
0200GMT，韩国综合股价指数 上涨0.3%至1,922.74点，从日低1,909.08点反弹。
“由于市场基本面坚挺，外资持续流入，”SK证券的分析师Ko Seung-hee表示，并称关于欧元区经济复苏的乐观情绪升温也促进了外国投资者的需求。
周二上午，外资买超684亿韩元韩国股票。
Ko补充称，未来几天韩国股市面临外部因素带来的下行风险，这些因素包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布7月会议记录。他表示，如果美联储暗示很快缩减刺激，将拖累韩股。
科技类股上涨，其中SK Hynix 升1.8%，三星电子 涨1.3%。
大宇造船 和韩国现代重工 分别上升3.1%和1.6%，受获利增强预期提振。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。