韩国股市：早盘小升，受外资买入科技和造船类股提振

路透首尔8月20日 - 韩国股市周二疲弱开盘后回升，因外资买入科技和造船类股，提振市场，抵消了现代汽车 盘初的疲弱走势。

0200GMT，韩国综合股价指数 上涨0.3%至1,922.74点，从日低1,909.08点反弹。

“由于市场基本面坚挺，外资持续流入，”SK证券的分析师Ko Seung-hee表示，并称关于欧元区经济复苏的乐观情绪升温也促进了外国投资者的需求。

周二上午，外资买超684亿韩元韩国股票。

Ko补充称，未来几天韩国股市面临外部因素带来的下行风险，这些因素包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布7月会议记录。他表示，如果美联储暗示很快缩减刺激，将拖累韩股。

科技类股上涨，其中SK Hynix 升1.8%，三星电子 涨1.3%。