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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:36 BJT

韩国股市：收跌1.1%至五周最低收位，受美联储缩减购债担忧拖累

路透首尔8月21日 - 韩国股市周三收盘下跌1.1%至五周最低收位，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的计划和外资流出新兴市场。

韩国综合股价指数 收盘下跌20.39点，至1,867.46点，为7月16日来最低收盘位。

外资卖超1,444亿韩元韩股，不过卖出程度相对温和，此前连续五天买超。

大型股新韩金融集团 和韩国电力 分别下跌2.2%和2.9%。科技巨头三星电子 下挫1.0%。(完)

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