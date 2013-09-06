韩国股市：早盘小幅上涨，投资者谨慎等待美国非农就业数据

路透首尔9月6日 - 韩国股市周五早盘短暂触及三个月高点，然后削减涨幅，因投资者在美国公布重要就业数据之前变得谨慎。该数据可能影响到美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减刺激政策的计划。

0240 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.2%，报1,955.09点，此前曾触及6月5日以来的日高1,957.21点。

美国将在今日稍晚公布非农就业数据，若数据强劲，将支持美联储本月稍晚开始缩减刺激政策的计划。

自5月末以来，对美联储缩减刺激政策的担忧使新兴市场发生波动，但近来韩国股市却表现出获得动能的迹象。

“由于投资者在等待非农就业数据，市场交投清淡，”东部证券分析师Lee Eun-taek表示。“不过外资流入，以及现代汽车的涨势对大盘构成支撑。”

现代汽车 上涨2.1%，至近一年高点，该公司周四稍晚与工会暂时达成一致。

起亚汽车 和现代摩比斯 分别跳涨2.7%和1.8%。