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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 14:25 BJT

韩国股市：收盘逼近两周高点，连续第五周上涨

路透首尔9月27日 - 韩国股市周五小幅收高，周线亦上涨，受美国一周初请失业金人数下降、以及韩国经常帐盈余佳好的激励，不过美联储政策前景令人担忧。

韩国综合股价指数 收高0.2%至2,011.80点，创9月16日以来最高收位。该股指本周上涨0.3%，连续第五周上扬。

外资连续第23个交易日净买超韩股，周五买入2,053亿韩元(1.9036亿美元)韩国股票。

造船股上涨，得益于韩国8月经季调经常帐盈余创纪录第二高，现代重工 和大宇造船 分别收高2.9%和2.4%。(完)

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