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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 14:21 BJT

韩国股市：收于三周低位，美国预算和债务问题令投资者担忧

路透首尔10月7日 - 韩国股市周一收于三周低位，美国的预算僵局依然没有解决，不过外资持续流入抑制跌幅。

韩国综合股价指数 收低0.1%至1,994.42点，为9月13日以来最低收位。

外资连续第28天买超韩股，周一买入2,263亿韩元(2.1143亿美元)韩股，期间共计买入10.2万亿(兆)韩元。

科技股表现好于大盘，三星电子 和LG电子 分别收升1.3%和1.6%，而汽车股受获利了结打击，现代汽车 跌0.8%。(完)
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