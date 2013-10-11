韩国股市：触及七个月高位，美国财政问题进展提振人气

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔10月11日 - 韩国股市周五早盘攀升至七个月高点，因华盛顿的政界人士在解决美国债务上限僵局方面取得进展，帮助提振了投资者的冒险意愿。
此外，外资买盘也支撑了涨势。外资早盘买入1,046亿韩元(9,742万美元)韩国股票，料连续第31个交易日买超。
0216GMT，韩国综合股价指数 上涨1.2%至2,025.94点，盘中一度高见2,027.23点，为3月6日以来的高点。
“避险情绪暂时减弱，随着美国政界取得进展，投资者重要看到光亮，尽管问题并未彻底解决，”富国证券分析师Kim Sung-hwan表示。
他并称，市场焦点将逐渐转向全球经济复苏和企业获利。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。