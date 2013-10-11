韩国股市：触及七个月高位，美国财政问题进展提振人气

路透首尔10月11日 - 韩国股市周五早盘攀升至七个月高点，因华盛顿的政界人士在解决美国债务上限僵局方面取得进展，帮助提振了投资者的冒险意愿。

此外，外资买盘也支撑了涨势。外资早盘买入1,046亿韩元(9,742万美元)韩国股票，料连续第31个交易日买超。

0216GMT，韩国综合股价指数 上涨1.2%至2,025.94点，盘中一度高见2,027.23点，为3月6日以来的高点。

“避险情绪暂时减弱，随着美国政界取得进展，投资者重要看到光亮，尽管问题并未彻底解决，”富国证券分析师Kim Sung-hwan表示。