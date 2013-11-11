韩国股市：创逾两个月最低收盘位，受美联储退场担忧和外资卖盘影响

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透首尔11月11日 - 韩国股市周一回吐起初涨幅，收盘跌至逾两个月最低水准，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减刺激举措的紧张情绪对国内外投资者都造成冲击。
韩国综合股价指数 收低0.4%至1,977.30点，为9月9日来最低收位。该指数为连续第六日下跌。
外资卖超719亿韩元(6,751万美元)韩国股票，为连续第六日卖超，此前买超时间长达创纪录的44天。
权重股三星电子 上涨1.3%，因上周下挫6%后出现低接买盘。(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。