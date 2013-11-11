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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 14:23 BJT

韩国股市：创逾两个月最低收盘位，受美联储退场担忧和外资卖盘影响

路透首尔11月11日 - 韩国股市周一回吐起初涨幅，收盘跌至逾两个月最低水准，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减刺激举措的紧张情绪对国内外投资者都造成冲击。

韩国综合股价指数 收低0.4%至1,977.30点，为9月9日来最低收位。该指数为连续第六日下跌。

外资卖超719亿韩元(6,751万美元)韩国股票，为连续第六日卖超，此前买超时间长达创纪录的44天。

权重股三星电子 上涨1.3%，因上周下挫6%后出现低接买盘。(完)

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