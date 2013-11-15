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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 10:58 BJT

韩国股市：早盘大涨1.7%，重新站在2,000点心理关口上方

“市场受到‘叶伦效应’的鼓舞，缓和了流动性的担忧，并使外资重新流入，”KDB Daewoo Securities的分析师 Kim Hak-gyun表示。

外资早盘买超689亿韩元(6,450万美元)韩国股票，料将结束持续九日的连续卖超。

三星电子 上涨2%，现代汽车 上扬2.5%。现代汽车的关联公司现代摩比斯 和起亚汽车 也分别上涨2%和1.7%。

其他大盘股，比如SK Hynix 、新韩金融集团 和现代重工 均大涨逾3.5%，使大盘获得支撑。(完)

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