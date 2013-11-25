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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 14:21 BJT

韩国股市：连续第二天收高，外资买超提供支撑

路透首尔11月25日 - 韩国股市周一连续第二天收高，因关于美国刺激政策前景的担忧缓解而且伊朗与六大国核谈判达成突破性协议。

韩国综合股价指数 收高0.5%至2,015.98点，上周五为收涨0.6%。

外资在韩国股市买超883亿韩元，结束连续两日卖超。

建筑版块领涨，受助于伊核协议达成后，中东地区紧张情势缓解。碧山建设 和Namkwang Engineering & Construction Co Ltd 分别大涨14.9%和15%。(完)
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