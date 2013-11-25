韩国股市：连续第二天收高，外资买超提供支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔11月25日 - 韩国股市周一连续第二天收高，因关于美国刺激政策前景的担忧缓解而且伊朗与六大国核谈判达成突破性协议。
韩国综合股价指数 收高0.5%至2,015.98点，上周五为收涨0.6%。
外资在韩国股市买超883亿韩元，结束连续两日卖超。
建筑版块领涨，受助于伊核协议达成后，中东地区紧张情势缓解。碧山建设 和Namkwang Engineering & Construction Co Ltd 分别大涨14.9%和15%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。