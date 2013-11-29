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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 14:32 BJT

韩国股市：收盘微跌，但录得第五个月连涨

路透首尔11月29日 - 韩国股市周五收盘微跌，受散户和机构投资者获利了结打击。不过本月韩股仍维持连续第五个月上涨势头，连涨时间为近三年最久。

韩国综合股价指数 收跌0.04%，报2,044.87点，终止五日连涨。不过该指数在11月上涨0.73%，涨势为2011年1月以来最久。

外资买超韩股，帮助抵消了散户和机构投资者的卖盘。(完)
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