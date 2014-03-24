韩国股市：收于近两周高位，中国PMI数据疲弱限制涨幅

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透首尔3月24日 - 韩国股市周一连续第二个交易日上涨，收于近两周高位，因外资逢低承接，不过汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)数据疲弱限制市场涨幅。
韩国综合股价指数 收高0.6%至1,945.55点，为3月11日来最高收位。
外资买超379亿韩元韩股，之前为连续10天卖超。(完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。