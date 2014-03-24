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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 14:11 BJT

韩国股市：收于近两周高位，中国PMI数据疲弱限制涨幅

路透首尔3月24日 - 韩国股市周一连续第二个交易日上涨，收于近两周高位，因外资逢低承接，不过汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)数据疲弱限制市场涨幅。

韩国综合股价指数 收高0.6%至1,945.55点，为3月11日来最高收位。

外资买超379亿韩元韩股，之前为连续10天卖超。(完)
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