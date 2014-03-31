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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 14:28 BJT

韩国股市：创三个月最高收位，受强劲外资买盘支撑

路透首尔3月31日 - 韩国股市周一创下三个月最高收位，并连续第四日收高，因外资持续流入，抵消了部分投资者的获利了结。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.2%，报1,985.61点，为12月30日以来最高收位。该股指本月上涨0.3%，今年第一季下跌1.3%。

此外，市场对北韩(朝鲜)在朝鲜半岛西部的军事演习反应不大，一颗炮弹落入韩国水域。(完)
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