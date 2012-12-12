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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 08:24 BJT

韩国股市: 盘初上涨,追随全球市场升势

路透首尔12月12日 - 韩国股市周三盘初上涨,市场预计美国政界人士将化解财政僵局,
而且美国联邦储备理事会(FED,美联储)将宣布新的刺激举措,这带动全球市场上涨,进而提振
此间市场人气.
    
    全球最大的造船商韩国现代重工 上涨2.2%,延续了周二上涨3.9%的升势.
    
    0005GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.4%至1,972.44点.(完)

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